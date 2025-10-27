Neil Newbon si unisce al cast Starfinder: Afterlight come Preach

HQ

Epictellers Entertainment, sviluppatori del prossimo Starfinder: Afterlight, hanno annunciato oggi una notevole aggiunta al loro roster di doppiatori per i personaggi principali di questo cRPG, ispirato alle regole dei giochi di ruolo da tavolo Starfinder e Pathfinder, e di cui abbiamo avuto modo di parlare a lungo di persona con i suoi sviluppatori al recente BCN Game Fest, In un'intervista che puoi guardare qui sotto, insieme ai momenti salienti di cosa aspettarti dal gioco.

Neil New bon, doppiatore britannico noto per i suoi ruoli in Resident Evil Village, Dead Take e, naturalmente, per aver dato vita ad Astarion in Baldur's Gate III, si unisce al cast nei panni di Preach, un compagno di avventura del protagonista del gioco. In effetti, è stato un passo naturale per Newbon essere coinvolto in Starfinder: Afterlight come doppiatore, poiché in precedenza era stato confermato che stava lavorando al titolo come direttore del doppiaggio.

La descrizione del personaggio di Preach recita: "Preach (Classe: Mistica) è uno Shirren dedito a guidare e proteggere "L'Unto d'Oro", una profetizzata larva miracolosa di Hylax, che lo accompagna in questa avventura. Newbon infonderà al personaggio una personalità distintiva, dando vita a questo saggio che segue il suo percorso per diventare un famoso Sommo Sacerdote. Se (o come) Preach realizzerà il suo destino dipenderà dalle scelte del giocatore e da come affronterà le sfide che incontra in tutta la galassia.

Il cast principale di Starfinder: Afterlight è simile a questo, per ora:

Più di 10.000 sostenitori hanno già sostenutoStarfinder: Afterlight la campagna Kickstarter, aiutandola a superare i 550.000 euro, e che rimarrà attiva fino al 6 novembre.