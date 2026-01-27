Neil Young dona alla Groenlandia l'accesso alla sua musica e preleva il catalogo da Amazon invece di Trump

HQ

Il cantautore Neil Young ha offerto al popolo della Groenlandia l'accesso gratuito al suo archivio musicale e documentaristico per un anno, in un gesto che, secondo lui, volto a "alleviare parte dello stress e delle minacce ingiustificate" che hanno affrontato nel contesto della disputa del presidente USA Donald Trump sul territorio artico.

La dichiarazione di Young sul suo sito web sottolineava pace e sostegno: "Tutta la musica che ho fatto negli ultimi 62 anni è a tua disposizione da ascoltare. Puoi rinnovare gratuitamente finché sei in Groenlandia. Speriamo davvero che altre organizzazioni seguano il nostro esempio."

Neil Young // Shutterstock

La mossa segue la decisione di Trump del 22 gennaio di ritirarsi dal rivendicare "diritto, titolo e proprietà" della Groenlandia e di ritirare le minacce di dazi su diversi paesi europei dopo che gli alleati della NATO hanno schierato truppe in risposta alla sua minaccia di conquistare il territorio con la forza.

In un'azione correlata, Young ha annunciato il ritiro della sua musica da Amazon Music, citando il sostegno del CEO Jeff Bezos a Trump e le politiche sull'immigrazione dell'amministrazione. Ha incoraggiato gli ascoltatori ad acquistare album fisici o a utilizzare piattaforme digitali alternative per trasmettere il suo lavoro in streaming, sottolineando che la decisione potrebbe essere "purtroppo dannosa per la mia casa discografica nel breve termine" ma riflette il messaggio che vuole trasmettere.

Young ha precedentemente protestato contro le principali piattaforme di streaming per questioni di disinformazione, incluso il rimozione del suo catalogo da Spotify nel 2022 a causa del podcast di Joe Rogan, anche se in seguito è tornato al servizio. Recentemente ha criticato le azioni dell'ICE a Minneapolis e continua a esprimere opposizione alle politiche di Trump...