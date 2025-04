Nel caso ci fosse qualche dubbio, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment è una storia canonica

Mentre tutti gli attuali 'musou' sono costruiti sulle stesse fondamenta, va detto che Koei Tecmo ha sempre prestato particolare attenzione alle puntate di Hyrule Warriors. Ciò è stato particolarmente evidente in Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, che è servito come prequel canonico di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, raccontando la battaglia contro Calamity Ganon 100 anni prima degli eventi di Breath of the Wild. E più avanti quest'anno riceveremo il terzo capitolo della serie Hyrule Warriors: Age of Inprisonment, che racconta la storia dell'antica guerra tra la neonata Hyrule e le forze di Ganondorf. E la sua narrazione è pienamente approvata da Aonuma e dal suo team, perché sarà anche una puntata canonica della serie.

Ciò è stato confermato nel testo inglese della cartella stampa di Switch 2 di Nintendo. In altre lingue, la traduzione era confusa e imprecisa, ma ora abbiamo la conferma esatta che Age of Inprisonment sarà un prequel ufficiale integrato nella serie The Legend of Zelda.

Al momento non abbiamo una data di uscita definitiva, oltre la finestra invernale del 2025, ma Hyrule Warriors: Age of Inprisonment sarà un'esclusiva per Nintendo Switch 2.