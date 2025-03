Nel caso in cui speri ancora, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non verrà lanciato nella prima metà del 2025

HQ

Fino a poco tempo fa, eravamo ancora nell'ipotesi che Paradox Interactive e The Chinese Room avessero l'intenzione di debuttare Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nella prima metà del 2025, nonostante non venissero fornite informazioni ufficiali su questo fronte da un po' di tempo e considerando che ci stiamo avvicinando alla fine di marzo. C'è una ragione per questo, ed è semplicemente che il gioco non è ancora pronto.

In un aggiornamento video, Marco Behrmann, vicepresidente esecutivo di World of Darkness, afferma che Bloodlines 2 è stato posticipato a ottobre 2025, ma che ci sono anche delle buone notizie. Dice che il gioco è completo e che gli sviluppatori sono semplicemente in una fase di correzione dei bug e di miglioramento delle prestazioni, il che significa (e le esperienze passate suggerirebbero che questa è una cosa folle da dire...) sembra molto probabile che il gioco raggiungerà la sua prossima finestra di rilascio.

In particolare, Behrmann ha detto: "Lo stato del gioco ora è che il gioco è finito. Al momento ci stiamo concentrando sulla correzione dei bug, sulla stabilità e sulle prestazioni, in modo da poter offrire la migliore esperienza a voi ragazzi una volta rilasciata. Bloodlines 2 uscirà a ottobre di quest'anno".

Ci è stato detto di rimanere sintonizzati per sapere la data esatta di lancio. Inoltre, non aspettatevi ulteriori diari degli sviluppatori per il titolo, poiché il team sta mettendo in pausa questi per "concentrarsi sul gioco".

Sei entusiasta per Bloodlines 2 ?