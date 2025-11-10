Nel suo secondo fine settimana, ARC Raiders ha raggiunto un nuovo picco di giocatori su Steam

HQ

La domanda principale che circondava ARC Raiders era per quanto tempo il gioco avrebbe potuto sostenere il suo clamore di lancio. Lo sparatutto di estrazione ha debuttato con cifre elevate, ma chiaramente questo è stato solo un assaggio di ciò che accadrà poiché durante lo scorso fine settimana (è il secondo sul mercato) ha stabilito un nuovo record di numero di giocatori di picco il Steam.

Secondo SteamDB, durante il fine settimana è riuscito a registrare un periodo in cui ha avuto 462.488 giocatori in-game sulla piattaforma contemporaneamente. Per riferimento, questo è sufficiente per catapultare il gioco nella top 30 di Steam per il numero massimo di giocatori simultanei, poiché ora ha superato Helldivers II e Among Us.

La domanda è quanto lontano possa andare, dato che in genere i videogiochi iniziano a diminuire nel numero di giocatori man mano che la settimana avanza dal lancio. Se riuscirà a superare questa tendenza e continuare a prosperare, un altro picco con altri 40.000 giocatori per spingerla oltre la soglia dei 500.000 la vedrà saltare nella top 22 della piattaforma e vederla superare Call of Duty.

