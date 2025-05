Nemmeno 143.000 persone che pensano insieme possono battere Magnus Carlsen negli scacchi

HQ

Magnus Carlsen, il popolare campione del mondo di scacchi, accettò la sfida di giocare una partita di scacchi contro più di 143.000 giocatori. Il Grande Maestro norvegese ha affrontato un lavoro di squadra ed è stato in grado di difendere un pareggio, in una partita che è durata 46 giorni, con gli utenti online che hanno votato per il prossimo movimento su Chess.com.

Questa non è la prima volta che un giocatore di scacchi di spicco accetta di giocare contro il mondo intero (dove, contro migliaia di utenti che discutono e votano per la prossima mossa), ma ha attirato di gran lunga la maggior parte dell'attenzione, infrangendo i record (la precedente partita "contro il mondo" più partecipata era stata di 70.000 persone contro Vish nel 2024).

Per combattere contro Carlsen, 34 anni, una figura di alto profilo con oltre 1,8 milioni di follower su Instagram, 100.000 iscritti, e in seguito 143.000 giocatori hanno finito per prendere parte al processo, che è volutamente lento: ogni parte ha 24 ore per decidere la prossima mossa, che dalla parte del "mondo", significa discutere e votare. La partita è durata 46 giorni e 32 mosse.

"Nel complesso, The World ha giocato a scacchi molto, molto solidi. Mantenendolo nella vena degli scacchi normali. Non è sempre la strategia migliore, ma sembra che questa volta abbia funzionato bene", ha detto Magnus. Carlsen è attualmente il numero 1 del mondo negli scacchi e ha vinto cinque volte il Campionato del Mondo di Scacchi, oltre a vincere il Campionato del Mondo di Scacchi Rapid cinque volte e, e il Campionato del Mondo di Scacchi Blitz in carica otto volte... Anche se alcuni di questi titoli sono stati condivisi di comune accordo, cosa che raramente accade in qualsiasi altro sport.