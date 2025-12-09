Nemmeno Hideo Kojima sembra del tutto sicuro di quale sia il suo gioco OD

HQ

Anche se il progetto Xbox di Hideo Kojima è stato annunciato nel 2022 e ha ricevuto il nome nel 2023, sappiamo praticamente nulla se non che sarà un gioco horror, con il regista Jordan Peele coinvolto nella sceneggiatura. Il cast include celebrità come Hunter Schafer, Sophia Lillis e Udo Kier, e si ipotizza che anche Margaret Qualley possa essere coinvolta (basandosi su un personaggio che le somiglia).

Ma non sappiamo quando uscirà né dettagli sul gameplay – e non sembra nemmeno che Kojima abbia una piena conoscenza del suo titolo. In un'intervista al sito giapponese Ananweb (grazie a Windows Central), dice di non sapere se il gioco funzionerà davvero:

"Non posso ancora dire esattamente cosa sia, né so se funzionerà."

Se OD apparirà ai The Game Awards venerdì sera resta da vedere, ma sembra che ci sia ancora molto da sviluppare, quindi dovremo prepararci a una lunga attesa.