Neo Geo AES+ è partito con un pieno incredibilmente forte

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Esattamente dieci giorni fa, è emersa la notizia che una delle console più leggendarie di tutti i tempi sta tornando in grande forma. Stiamo parlando della Neo Geo, uscita nei primi anni '90. Era una console che all'epoca vantava prestazioni quasi bizzarre e costava un sesto da re, al punto che anche i giochi stessi potevano costare centinaia di sterline (e considerando l'inflazione odierna, si sarebbe il doppio del prezzo).

Il nuovo modello si chiama Neo Geo AES+, e puoi leggere di più qui, ma riproduce tutte le vecchie cartucce ripubblicando anche dieci classici, supporta HDMI e molto altro. Si potrebbe pensare che questo sia un prodotto di nicchia per gli appassionati, ma non sembra essere così. Tutt'altro, in realtà. In un post su LinkedIn, Lars Wingefors, CEO della società svedese Embracer (che possiede il distributore Neo Geo Plaion), scrive che "l'accoglienza da parte della comunità retro globale nell'ultima settimana è stata davvero travolgente", prima di fornire alcuni esempi più dettagliati:

"Nelle prime 24 ore, abbiamo ricevuto più preordini a pagamento rispetto all'intero volume annuale previsto del Neo Geo AES+. Da allora, le vendite sono proseguite con forza attraverso i nostri canali, rivenditori online e negozi specializzati. Vedere la console attualmente classificata al #1 su Amazon US nell'intera categoria dei videogiochi è sia umiliante che profondamente ispirante. Il team ha ora aggiornato le nostre previsioni di produzione in vista del lancio del 12 novembre."

Wingefors continua elodando l'Embracer Games Archive dell'azienda (e in particolare evidenzia il capo dipartimento Martin Lindell), che ritiene sia stato assolutamente cruciale per l'iniziativa, e ringrazia anche il CEO di SNK Kenji Matsubara per la fiducia che hanno ricevuto.

Conclude con un chiaro indizio che i dieci giochi ripubblicati per Neo Geo saranno probabilmente seguiti da altri titoli, così possiamo iniziare a sognare 3 Count Bout, Blue's Journey, Burning Fight, Ninja Commando, SNK vs. Capcom e altri:

"Il continuo percorso di Neo Geo AES+, in particolare le discussioni in corso su quali titoli aggiuntivi potrebbero seguire le prime dieci uscite, è qualcosa che seguo con grande attesa. Questo sembra davvero l'inizio di qualcosa di nuovo."

Sei uno dei tanti che hanno preordinato?