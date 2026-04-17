Neo Geo AES+ è reale, il re ritorna dopo 35 anni

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Noi faticammo a crederci quando abbiamo recentemente riportato che una nuova classificazione d'età statunitense proveniente dall'ESRB sembrava smascherare un formato chiamato Neo Geo AES+, ma come tutti sappiamo, non esiste nulla del genere. Abbiamo promesso di ricontattarci quando avessimo saputo di più... Ed è esattamente quello che stiamo facendo ora.

Tutto quello di cui scrivevamo allora si è rivelato vero. La Neo Geo AES+ è davvero in arrivo per celebrare il 35º anniversario della console, e Plaion si occupa del lancio, e non esageriamo quando diciamo che questa è una delle console retrò più sexy di tutti i tempi. È un sistema che appare esattamente come l'originale, ma con opzioni di connettività moderne come HDMI (oltre all'uscita AV per monitor CRT, che è inclusa). Il comunicato stampa afferma:

"Il nuovo hardware è completo di uscita HDMI a bassa latenza, permettendo finalmente di godersi i giochi in HD cristallino, con risoluzioni fino a 1080p. Interruttori BIOS e DIP a schermo situati nella parte inferiore della console permettono di cambiare istantaneamente regione e lingua, overclockare l'hardware o scegliere diverse modalità di visualizzazione, e la console ora offre un basso consumo energetico oltre a salvare permanentemente i punteggi alti dei giocatori per ogni gioco."

La console è completamente retrocompatibile con le cartucce originali Neo Geo, ma è stata annunciata anche una raccolta di dieci giochi classici (con altre uscite promesse in futuro), completa di confezioni e manuali che saranno venduti separatamente, una scelta ottima per iniziare con questo formato leggendario. Non è coinvolta alcuna emulazione; invece, la console è alimentata da nuovi chip ASIC basati sull'hardware originale.

Ecco l'elenco completo dei giochi della prima ondata:



Metal Slug



Il Re dei Combattenti 2002



Garou: Marchio dei Lupi



Grande Torneo di Golf



Truppe d'assalto



Samurai Shodown V Special



Pulstar



Sprite delle Stelline Scintillanti



Signore Mago



Over Top



Il direttore commerciale di Plaion, Ben Jones, ha detto quanto segue su questo nuovo hardware:

"Neo Geo rimane impareggiabile agli occhi degli appassionati di arcade che non sono mai stati inclini ad accettare nulla di meno dell'autentica esperienza arcade. Per 35 anni, l'hardware SNK continua a stupire i giocatori con la collezione di giochi del sistema, che include una ricchezza di ottimi titoli, migliorando solo con l'età, e classici senza tempo ancora oggi. Siamo più che entusiasti di reintrodurre questo sistema leggendario ai giocatori moderni, in un modo che si rifiuta di compromettere l'integrità dell'hardware originale e dell'esperienza di collezione, ora a un prezzo che ogni giocatore può finalmente permettersi. Non vediamo l'ora di svelare altre novità durante l'anno e non vediamo l'ora che i giocatori si rifamiliarizzino con il 100Mega Shock che solo Neo Geo può offrire."

In breve: il sogno di un collezionista (e qualcosa che speriamo sinceramente ispiri sia Nintendo che Sega a fare qualcosa di simile), e includerà sia joystick arcade classici che controller con design originali. Guarda la presentazione nel video qui sotto.

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Proprio quando pensavate che non potesse andare meglio, possiamo anche annunciare che sta per uscire un'edizione anniversaria bianca per i veri appassionati. Include un joystick arcade bianco e una copia bianca di Metal Slug, tutto in edizione limitata esattamente del tipo che probabilmente ti permetterà di finanziare l'acquisto di un'auto se la vendi tra qualche anno.

La Neo Geo AES+ sarà lanciata il 12 novembre a £179,99 / €199,99, e sarà disponibile anche una Ultimate Edition che include tutto ciò che è elencato sopra più qualche extra per £799 / €899. Ecco tutto quello che ottieni per i tuoi soldi: