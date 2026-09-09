Neo Geo AES+ ritardato di quasi un anno

HQ

Se ci pensi, in realtà è una storia che fa sentire bene. Ad aprile è stato annunciato il Neo Geo AES +, una nuova versione dell'iconico Neo Geo AES, completo di una porta HDMI e una selezione di giochi dalla sua vasta libreria. L'idea era che tu potesse giocare sia ai titoli classici che ai titoli appena usciti, permettendoti di goderti l'azione arcade nel modo più fluido e autentico possibile a casa.

Il piano era che uscisse a novembre, ma ora SNK e Plaion hanno cambiato idea. Si è scoperto che il dispositivo era molto più popolare di quanto avessero previsto, e questo ha causato un ritardo significativo. Invece di novembre, la data di uscita è ora settembre 2027, e hanno scritto su Instagram:

Sappiamo che molti di voi aspettavano con ansia di ricevere il vostro NEOGEO AES+ quest'anno. Ci dispiace dire che il rilascio mondiale avverrà ora il 16 settembre 2027.

"La risposta a NEOGEO AES+ è stata straordinaria, ma le limitazioni globali di fornitura di componenti significano che semplicemente non possiamo produrre abbastanza sistemi per realizzare il lancio mondiale che la nostra comunità merita.

"Invece di lanciare con una disponibilità estremamente limitata, stiamo sfruttando il tempo extra per espandere la produzione, assicurare i componenti di cui abbiamo bisogno e investire in un futuro ancora più grande per NEOGEO AES+. Se avete già preordinato, il vostro ordine rimane sicuro e mantiene la priorità. Non c'è alcun aumento di prezzo e non è necessaria alcuna azione."

Tuttavia, vogliono compensare i tifosi e i sostenitori fedeli e concludono:

"Ogni console spedita dalla nostra produzione di lancio includerà anche un Bonus Fondatore dei Sostenitori, come modo per ringraziarvi per la vostra pazienza e supporto.

"Sappiamo che questo è un ritardo significativo, e ci dispiace sinceramente. Grazie per essere rimasti con noi."

In altre parole, dovremo solo continuare ad aspettare. D'altra parte, il Neo Geo AES è un classico retrò da oltre 25 anni, quindi un anno prima o poi non dovrebbe fare molta differenza. Ora incrociiamo le dita che Nintendo e Sega prendano nota e diano lo stesso trattamento a Super Nintendo e Mega Drive.