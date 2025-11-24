HQ

L'anno è il 2055, e una New York influenzata dal cyberpunk, frantumata, illuminata dai neon e caotica, è in gran parte controllata da cinque diverse famiglie mafiose. Assassini affiliati a gangster (membri del clan italiano The Family ) Angelo Morano e Mariana Vitti sono incaricati di viaggiare dalle baraccopoli del Bronx passando per Brooklyn fino a Manhattan, uccidendo chiunque si metta sulla loro strada. Non scopriamo mai davvero chi siano, perché o come sia nato il conflitto, e questo è un bene. Neon Inferno non parla certo di una storia profonda, personaggi memorabili o narrazioni sfumate. Si tratta più di sparare, spesso e costantemente, di sparare a tutto ciò che si muove (e anche di più).

Secondo me, è difficile trovare un gioco più attraente in questo momento. Indipendentemente dalla piattaforma o dal genere.

Lo studio di otto persone Zenovia ha pubblicato il suo gioco di debutto nell'autunno del 2021, ed è stato, sotto molti aspetti, un clone di successo affascinante Contra, intriso di pixel splendidi. Steel Assault ha chiaramente dimostrato la capacità dello studio di fare azione retrò a scorrimento laterale, e ora che Neon Inferno è finalmente arrivato, Zenovia ha nuovamente dato uno sguardo a un paio di vecchi classici, ha fuso idee da essi e ha creato un'esperienza retrò accogliente e splendida con qualche piccolo dettaglio moderno.

Neon Inferno è fondamentalmente un mix tra azione 2D a scorrimento laterale come in Contra e azione arcade di, per esempio, Wild Hund o il Mega Drive gioco Dick Tracy. Di solito si spara a sinistra o a destra, ma a volte ti viene chiesto di scattare direttamente sullo schermo, e a volte entrambe le cose nello stesso momento, il che, proprio come in Dick Tracy, significa che c'è un po' di profondità nell'arte 2D e, soprattutto, una migliore variazione rispetto, ad esempio, a Metal Slug o Eswat. Le meccaniche di gioco sono semplicissime con alcuni pulsanti la cui funzionalità devi imparare, ma i momenti più difficili da padroneggiare sono quando la pioggia di proiettili dei nemici riempie lo schermo e ti costringe a saltare, abbassarti e persino abbattere i proiettili nemici con i tuoi. Non è né innovativo né originale, ma piuttosto (come detto) preso direttamente da Contra e Wild Guns, ma funziona molto bene, e considerando che tutto il Neon Inferno può essere giocato con un amico, non sembra mai a senso unico o piatto. Anzi, tutt'altro.

I boss sono classici e impegnativi nel modo giusto.

Uno dei maggiori punti di forza del genere indie, a mio parere, è che ospita sviluppatori che non solo vogliono creare "nuove" esperienze basate su idee uniche, ma anche tornare ai tipi e ai formati di gioco che hanno definito l'intera forma di intrattenimento negli anni '80 e '90. Per quanto mi piacciano i titoli che offrono una visione originale di un nuovo tipo di esperienza di gioco, voglio avere quanti più di questi deliziosi tributi retrò possibile con la tecnologia moderna, e per quanto abbia amato il Huntdown sviluppato in Svezia, sono altrettanto affezionato al Neon Inferno.

Devi farti strada combattendo in una New York (2055) intrisa di sangue mafioso.

Lo stile di design è splendido, e la grafica pixel è spesso così ben realizzata e così ricca di dettagli animati e vivaci e colorati che spesso vorrei fermarmi, fermarmi e semplicemente assaporare il fatto che il mondo dei videogiochi offriva esclusivamente giochi pixel un tempo. Gli ambienti di Zenovia sono intrisi di effetti meravigliosamente stilosi, puoi girare molte cose nei dintorni, e lo stile di design è un mix tra Final Fight, Streets of Rage, Turtles in Time e Wild Guns, cosa che mi piace moltissimo. Dietro il design dei personaggi principali Angelo e Mariana c'è l'ex illustratore freelance sotto contratto Capcom Jun Tsukasa (noto soprattutto in Giappone per il suo manga softcore influenzato dal cyberpunk), e anche se Angelo in particolare è solo una copia sfacciata di Jin Kazama da Tekken, non mi dispiace. I personaggi, inclusi tutti i grandi boss folli, sono assolutamente brillanti, e ci sono tantissimi cliché orientati al cyberpunk qui progettati nel modo giusto. La colonna sonora di Gonzalo Varela e Joseph Bailey è anch'essa assolutamente fenomenale, e ricorda classici retrò come Super Probotector e Streets of Rage 2, che mi fanno venire i brividi e mi fanno venire i brividi persistenti.

La musica in Neon Inferno è davvero fantastica.

È possibile criticare un gioco di questo tipo e stile per non aver trasmesso abbastanza idee proprie (o nuove). Si può anche criticare per non offrire la stessa varietà in termini di layout e stile di molti giochi d'azione odierni, simile ai giochi che lo hanno ispirato. Tuttavia, per me, sarebbe un po' come dire che un'auto d'epoca restaurata non è abbastanza valida perché non ha un display da 17 pollici nella console centrale come tutte le auto elettriche senza genere di oggi. Se lo fai, penso che non riesci a vedere la brillantezza che hai dentro. Neon Inferno è in molti modi quel tributo deliziosamente accogliente, ricco d'azione e splendido a tutto ciò che riguarda il 16-bit, ed è così ovvio che i creatori del gioco amano il genere, amano i vecchi classici e hanno sparso questo amore e questa passione in ogni piccolo pixel.