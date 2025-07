Neon presenta il teaser del prossimo progetto del regista di Longlegs Osgood Perkins

Neon è una delle società di produzione più interessanti del momento quando si tratta di presentare e anticipare i suoi prossimi progetti. Lo abbiamo visto con Longlegs e Presence, due film che non hanno mai mostrato molto di ciò di cui parlavano fino a quando non è assolutamente necessario, e questo sembra essere il caso anche con l'imminente Keeper.

Venendo dalLonglegs regista Osgood Perkins, è molto difficile determinare di cosa parlerà questo film per ora, poiché il teaser fa bene a non rivelare molto. È chiaro che ruota attorno a diverse donne che sembrano essere tormentate da qualcosa, anche se non è chiaro cosa esattamente. Il teaser si conclude semplicemente menzionando che questo è un "viaggio oscuro" che ci aspetta.

Tuttavia, dovremmo aspettarci molti brevi teaser aggiuntivi come questo nei prossimi mesi, poiché Keeper arriverà nei cinema già il 14 novembre. Dai un'occhiata al teaser qui sotto per vedere se riesci a capire di più su quale sarà la trama e magari individuare alcuni indizi nascosti come Neon e Perkins amano inserire segreti nei trailer.