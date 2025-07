Neon presenta un primo assaggio del prossimo film del regista di Oldboy

C'era una volta un mondo in cui Park Chan-wook era il regista sudcoreano da tenere d'occhio. Dagli anni 2000, ha servito opere senza tempo e acclamate come Oldboy e The Handmaiden, e francamente è solo la recente ascesa di Bong Joon-ho che lo ha buttato giù dal suo piedistallo. Forse quest'anno lo rivendicherà.

Chan-wook ha in cantiere un nuovo sforzo registico, un film che arriverà nei cinema nel prossimo futuro. È noto come No Other Choice, ed è descritto come una commedia nera che ruota attorno a un uomo che, nel tentativo di ottenere un nuovo lavoro, decide semplicemente di rimuovere la concorrenza dall'equazione.

No Other Choice presenta un cast sudcoreano guidato da Squid Game e KPop Demon Hunters ' Lee Byung-hun, e mentre non conosciamo ancora la data di debutto del film, la società di produzione Neon ha presentato il primo teaser trailer per esso, che potete vedere qui sotto.