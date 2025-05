Nessun papa eletto giovedì mattina I cardinali non riescono a prendere una decisione nel ballottaggio di giovedì mattina.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Giovedì mattina dalla Cappella Sistina si è alzata una fumata nera, confermando che i cardinali cattolici non hanno ancora scelto un successore di papa Francesco. Il conclave, iniziato mercoledì, proseguirà questo pomeriggio con ulteriori votazioni poiché i 133 cardinali eleggibili mirano a garantire una maggioranza di due terzi. Fumo nero dal camino in cima alla Cappella Sistina (Città del Vaticano). Indica che il Papa non è stato eletto // Shutterstock