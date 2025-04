Nessuna fuga di notizie, nessun dato vago: sono uscite le specifiche ufficiali di Switch 2 di Nintendo

HQ

È difficile non essere entusiasti di ciò che Nintendo sta svelando nello Switch 2 Direct di oggi. Se è vero che per ora non ci sono molti giochi nella presentazione ancora in corso, l'azienda di Kyoto ha fatto di tutto per mostrarci nel modo più diretto e intuitivo possibile perché dovremmo fare il salto dal nostro vecchio Switch a questo nuovo Nintendo Switch 2.

Gli appassionati di prestazioni avranno una sorpresa, poiché Nintendo ha smentito alcune voci preoccupanti e ha confermato quelle più attese alla presentazione.

In primo luogo, l'ovvio. Nintendo Switch 2 ha uno schermo più grande (7,9") rispetto allo Switch originale (che era 6,2"). Tuttavia, mantiene la stessa linea di spessore a 13,9 mm. Inoltre, avremo un pannello ad alta definizione con il doppio dei pixel rispetto al modello attuale e risoluzione 1080p e 120 fps. L'infografica utilizzata per rappresentarlo sullo schermo mostra che i salti di Mario ora appariranno molto più fluidi.

Il momento più controverso della presentazione è stata la conferma che Switch 2 tornerà ai pannelli LCD piuttosto che continuare con l'OLED, ma il motivo di ciò è quello di adeguare il prezzo per offrire una console che supporti l'HDR (in alcuni titoli supportati).

Sui Joy-Con magnetici, hanno allargato gli stick e i pulsanti SR e LR interni su ciascun controller per renderli più ergonomici per le mani più "adulte" e anche per le mani più piccole. Per inciso, si dice che il docking magnetico sia robusto e la pressione di un pulsante sul retro di ciascun controller è sufficiente per sganciarlo dal docking della console. Inoltre, la modalità mouse sarà su entrambi i controller.

La sintonizzazione del suono è una delle grandi novità che Switch 2 apporta all'ecosistema Nintendo, in quanto ci consentirà di modulare le frequenze rappresentate in alti, medi e bassi. Promette di essere nitido (e 3D) sia in modalità dock che portatile. Ci hanno anche mostrato dove si trovavano il microfono, il nuovo dock e le porte USB-C. È curioso che abbiano mostrato una webcam per connettersi a una di queste porte, quindi forse questo è un segno che stiamo vedendo una Nintendo di mentalità più aperta con l'idea di trasmettere in streaming i propri titoli.

Nintendo Switch 2 moltiplica per volte la capacità di archiviazione di base di Switch e, dove in precedenza trovavamo 32 GB di memoria (nel primo modello base) ora avremo 256 GB di spazio di archiviazione. Inoltre, i giochi 4K saranno supportati in modalità desktop. Il dock dispone anche di una ventola aggiuntiva per evitare il surriscaldamento che si verifica con la console attuale.

Anche se non abbiamo ancora la scheda tecnica completa, siamo sicuramente sorpresi in meglio da ciò che Nintendo è riuscita ad assemblare in Switch 2.

Che ne pensi?