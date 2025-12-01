Nessuna mamma, nessun Natale: Questa è la premessa di Oh. Che cosa. Fun, la commedia originale del Prime Video in anteprima il 3 dicembre

È già dicembre, il che significa che la stagione delle feste sta entrando al suo apice, e puoi aspettarti tante luci colorate, decorazioni di rosso, bianco e verde sgargiante e tanti dolci nelle prossime quattro settimane. E anche tanti film per famiglie e commedie romantiche per illuminare il tempo a casa.

Ma che dire di chi ha organizzato tutto il materiale affinché la famiglia si goda sempre le feste? Esatto, sto parlando di madri, e la nuova commedia originale di Prime Video Oh. What. Fun. riflette la lotta di una madre per mantenere in funzione la macchina del Natale, finché non decide di scappare da tutto e attraversare il paese per realizzare un sogno.

Il film è pieno di nomi famosi come Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Eva Longoria, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Joan Chen e Jason Schwartzman, il che sarà senza dubbio un bel punto di interesse per vedere queste star in azione, e la sinossi recita come segue:

"Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) è la colla che tiene unita la sua famiglia caotica e amabile ogni stagione delle feste. Dai biscotti perfettamente glassati ai regali meticolosamente confezionati, nessuno decora i corridoi come Claire. Ma quest'anno, mentre i suoi figli adulti e il marito distratto si lasciano coinvolgere dai loro drammi stagionali, commettono un errore cruciale: dimenticano la madre. Quando si accorgono che è scomparsa, Claire è già partita per un'avventura festosa tutta sua - una che non prevede cucinare, pulire o coordinare il caos di nessun altro. Mentre la sua famiglia si affretta a trovarla e salvare il loro Natale, Claire riscopre cosa significano le feste quando finalmente sei libero di mettere te stessa al primo posto."

Oh. What. Fun. debutta in esclusiva su Prime Video questo 3 dicembre, e potete guardare il trailer qui sotto.