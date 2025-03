Nessuno dei giochi Deck Nine era presente per ritirare il trofeo dei GDC Awards di Life is Strange: Double Exposure Tutto perché i licenziamenti hanno fatto sì che non ci fosse nessuno disponibile a partecipare all'evento...

HQ Sebbene Life is Strange: Double Exposure sia stato considerato un fallimento commerciale da Square Enix, il gioco è stato generalmente ben accolto dalla critica, e questo sembra essersi riflesso anche nella sua corsa ai premi. Proprio di recente, il titolo ha vinto il premio Social Impact al Game Developers Choice Awards, e a seguito di licenziamenti di massa che hanno scosso lo sviluppatore Deck Nine Games negli ultimi anni, nessuno del team era presente per salire sul palco e ritirare il trofeo. Secondo Kotaku, l'ex Deck Nine narrative designer Elizabeth Ballou si è rivolta a BlueSky per affermarlo, affermando: "È giusto che nessuno fosse lì per accettare il premio GDCA vinto da Double Exposure, perché siamo stati tutti licenziati lol. Un gruppo di noi è alla GDC, ma non sapevamo nemmeno di essere stati nominati, quindi nessuno era disposto ad accettare nulla". Life is Strange: Double Exposure è stato uno dei pochi vincitori alla cerimonia di premiazione, poiché Balatro, Astro Bot e Black Myth: Wukong si sono rivelati i maggiori vincitori e hanno portato a casa la maggior parte dei trofei. Hai giocato a Double Exposure e cosa ne pensi?