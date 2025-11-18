Nestlé è accusata di "mettere a rischio la salute dei bambini per profitto" a causa dello zucchero aggiunto

HQ

Nestlé è sotto rinnovata attenzione dopo che un'indagine ha affermato che l'azienda continua ad aggiungere zucchero alla maggior parte dei cereali per bambini venduti in Africa, secondo una nuova indagine guidata da Public Eye.

Gli attivisti affermano che l'azienda sta "mettendo a rischio la salute dei bambini africani per profitti" proprio in un momento in cui l'obesità infantile sta aumentando in tutto il continente. Nestlé ha respinto i risultati definendoli "fuorvianti", sostenendo che i cereali leggermente dolci aiutano a combattere la malnutrizione.

L'indagine ha analizzato 94 campioni di Cerelac provenienti da più di 20 paesi africani. I risultati hanno mostrato zuccheri aggiunti in oltre il 90% dei prodotti, con una media di 6g per porzione. La maggior parte delle versioni senza zucchero era importata e originariamente destinata ai mercati europei.

"Aggiungendo zucchero ai cereali per neonati, Nestlé sta mettendo a rischio la salute dei bambini africani per il profitto", aggiunge l'indagine, accusando l'azienda di aver avuto un ruolo in "una catastrofe di salute pubblica evitabile." Cosa pensa di questa situazione?