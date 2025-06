Netanyahu esprime gratitudine a Trump e porge gli auguri di compleanno Mentre le tensioni si intensificano in Medio Oriente, Netanyahu applaude Trump e fa eco agli obiettivi strategici condivisi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha celebrato il compleanno di Donald Trump con elogi, descrivendo il presidente degli Stati Uniti come un partner audace e affidabile, proprio mentre Israele intensificava la sua campagna militare contro l'Iran.



"Buon compleanno a te, presidente Donald J. Trump", ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione. "Sei stato un leader straordinario, deciso, coraggioso, con una visione chiara e un'azione chiara. Tu hai fatto grandi cose per Israele". "Il nostro nemico è il vostro nemico e facendo quello che stiamo facendo, abbiamo a che fare con qualcosa che prima o poi ci minaccerà tutti. La nostra vittoria sarà la vostra vittoria", ha scritto Netanyahu. Il messaggio arriva anche tra i segnali delle recenti tensioni tra Israele e Stati Uniti. WASHINGTON D.C., USA - 7 aprile 2025: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca a Washington DC // Shutterstock