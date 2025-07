Netanyahu farà visita a Trump la prossima settimana a Washington

HQ

Le ultime notizie su Israele e gli Stati Uniti . Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l'intenzione di visitare gli Stati Uniti la prossima settimana per una serie di incontri di alto livello, tra cui uno con il presidente Donald Trump.

"Abbiamo ancora alcune cose da finalizzare per raggiungere un accordo commerciale oltre ad altre questioni", ha detto, riferendosi ai piani tariffari di Trump. "Avrò anche incontri con i leader del Congresso e del Senato e alcune riunioni sulla sicurezza".

La visita fa seguito al recente cessate il fuoco con l'Iran e si prevede che si concentrerà sulle discussioni commerciali e sulla cooperazione in materia di sicurezza regionale. Netanyahu intende anche incontrare i leader del Congresso e gli alti funzionari dell'amministrazione per far avanzare i negoziati in corso.