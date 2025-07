Netanyahu incontra Trump alla Casa Bianca per discutere di Palestina e Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele, Palestina e Iran . Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca lunedì, mentre entrambe le parti spingono per progressi negli ultimi negoziati per il cessate il fuoco con Hamas.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti per trovare paesi che cercheranno di realizzare ciò che hanno sempre detto, che volevano dare ai palestinesi un futuro migliore. Penso che ci stiamo avvicinando a trovare diversi paesi", ha detto Netanyahu.

L'incontro, svoltosi durante una cena privata, ha toccato la cooperazione, il futuro di Gaza e la diplomazia tra Stati Uniti e Iran. Con le discussioni in corso a Doha e la pressione crescente in patria e all'estero, Netanyahu è sempre più sotto esame per ottenere una svolta.