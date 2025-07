Netanyahu nomina Trump per il Premio Nobel per la Pace durante l'incontro alla Casa Bianca "Te lo meriti", ha aggiunto Netanyahu.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Israele . Lunedì, Netanyahu ha annunciato di aver nominato Trump per il Premio Nobel per la Pace durante un incontro alla Casa Bianca, elogiando il suo ruolo nella diplomazia del Medio Oriente (puoi saperne di più sul loro incontro qui). "Voglio esprimere l'apprezzamento e l'ammirazione non solo di tutti gli israeliani, ma del popolo ebraico", ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu svelando la lettera che ha affermato di aver inviato al comitato del Premio Nobel per la Pace. "Te lo meriti", ha aggiunto. Nel frattempo, entrambi i leader hanno espresso un cauto ottimismo su un possibile cessate il fuoco a Gaza, anche se le questioni chiave rimangono irrisolte. Trump ha evitato di dettagliare i piani di cessate il fuoco, ma ha sottolineato gli sforzi in corso degli Stati Uniti per sostenere la pace e la sicurezza nella regione. Washington DC, USA - 15 settembre 2020: il presidente Donald Trump e il primo ministro Benjamin Netanyahu partecipano alla cerimonia di firma degli Accordi di Abramo alla Casa Bianca a Washington, DC // Shutterstock