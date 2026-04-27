Netanyahu ordina "attacchi vigorosi" contro Hezbollah in Libano

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Tecnicamente, esiste un cessate il fuoco attivo tra le forze israeliane e quelle di Hezbollah in Libano, e due giorni fa è stato prorogato di ulteriori tre settimane. Nonostante ciò, sembra che nessuna delle due parti abbia intenzione di rispettare davvero questo accordo, e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ordina addirittura all'esercito di "attaccare vigorosamente" le forze di Hezbollah in Libano, secondo la BBC.

Israele continua a bombardare il sud del Libano e recentemente gli attacchi hanno causato almeno sei morti sabato. Inoltre, le forze israeliane hanno colpito un camion e una moto nella città di Yohmor al-Shaqeef nel distretto di Nabatieh e ne hanno uccisi quattro, secondo Agence-France-Presse. Inoltre, altre due persone sono state uccise e un totale di 17 ferite da attacchi israeliani nella città di Safad al-Battikh, nel distretto di Bint Jbeil.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) sostengono di aver "eliminato" sabato tre membri di Hezbollah che trasportavano armi.

Entrambe le parti continuano a scambiarsi colpi attraverso il confine, evidenziando quanto siano difficili e saranno in futuro i colloqui di pace attuali.