Netanyahu ordina l'espansione dell'offensiva libanese

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Benjamin Netanyahu ha ordinato un'espansione delle operazioni militari nel sud del Libano, con l'obiettivo di fermare il continuo lancio di razzi da parte di Hezbollah. La decisione arriva mentre Israele intensifica gli sforzi per proteggere il suo confine settentrionale in un contesto di conflitto iraniano più ampio.

Le forze israeliane hanno già esteso una "zona cuscinetto" nel sud, con i funzionari che in precedenza avevano indicato piani per raggiungere fino al fiume Litani. L'ultima direttiva segnala un potenziale ampliamento di tale operazione, anche se dettagli specifici non sono ancora stati divulgati dal governo.

L'escalation segue settimane di attacchi transfrontalieri, con Hezbollah che lancia razzi dopo attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. Le operazioni israeliane hanno causato perdite significative in Libano, mentre le forze armate israeliane riportano perdite limitate tra le proprie forze.