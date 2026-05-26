Netanyahu promette di intensificare gli attacchi contro Hezbollah

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Sebbene inizialmente avvertito dagli Stati Uniti perché metteva a rischio i negoziati di cessate il fuoco con l'Iran, Israele ha continuato senza sosta i suoi attacchi incessanti contro obiettivi in Libano, e ora il Primo Ministro Benjamin Netanyahu promette di intensificare questi attacchi in futuro.

Come riportato dalla BBC, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver lanciato attacchi contro obiettivi di Hezbollah nella valle orientale della Bekaa e altri obiettivi altrove nel paese. Ciò nonostante un cessate il fuoco ufficiale concordato da entrambe le parti sia stato stipulato all'inizio di questo mese.

Questa mattina, l'IDF afferma di aver "colpito più di 100 siti infrastrutturali e terroristi di Hezbollah", e Hezbollah sembra aver risposto con 22 attacchi con droni e razzi mirati come carri armati israeliani e altro equipaggiamento militare.

I media libanesi hanno riportato che 12 persone sono state uccise dopo attacchi al villaggio di Mashghara nella valle della Bekaa; una IDF ha risposto affermando che questi attacchi sono stati lanciati "in pochi secondi contro siti infrastrutturali di Hezbollah [a Mashghara] dove sono state identificate attività terroristiche".

Netanyahu ha detto che i colpi di quelli descritti hanno "eliminato... oltre 600 terroristi nelle ultime settimane. Ma ciò che questo richiede ora è aumentare gli scioperi, aumentare l'intensità."