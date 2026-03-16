Netanyahu pubblica un video per sminuire le voci sulla sua morte

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Benjamin Netanyahu ha pubblicato domenica un video apparendo rilassato in un caffè per smentire le voci che circolavano in Iran secondo cui sarebbe stato ucciso o gravemente ferito.

Nel clip, girato in un caffè alla periferia di Gerusalemme, Netanyahu chiacchiera con un assistente mentre beve un caffè. Rispondendo alle voci, fa una battuta usando un'espressione ebraica per "morto", dicendo di essere "pazzo di caffè" e "pazzo della mia gente."

Il video è stato condiviso sul suo account Telegram dopo che i media statali iraniani e gli utenti dei social media hanno diffuso affermazioni sulla sua presunta morte. Dall'inizio della guerra tra Israele e Iran il 28 febbraio, Netanyahu ha comunicato in gran parte attraverso video diffusi dal suo ufficio.