Netanyahu si congratula con la squadra ciclistica israeliana "per non aver ceduto all'odio e all'intimidazione"

HQ

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ascoltato le proteste contro la partecipazione della squadra israeliana-Premier Tech alla gara ciclistica La Vuelta a España, e venerdì pomeriggio ha postato su X: "Ottimo lavoro a Sylvan e alla squadra ciclistica israeliana per non aver ceduto all'odio e all'intimidazione. Voi rendete orgoglioso Israele!".

Questo arriva dopo quasi due settimane di proteste pro-Palestina a La Vuelta, che si sono intensificate questa settimana con incidenti come la tappa di mercoledì a Bilbao che si è conclusa prima del previsto e senza un vincitore per motivi di sicurezza, poiché c'erano molti manifestanti intorno al traguardo. Tuttavia, le proteste sono quotidiane, anche in aree molto meno popolate, come la gara di venerdì sulla montagna Angliru nelle Asturie, dove alcuni manifestanti sono riusciti a bloccare la strada stretta per 30 secondi (colpendo in particolare tre ciclisti di altre squadre).

Le proteste ruotano attorno alla partecipazione di Israel-Premier Tech, un team non affiliato direttamente al governo israeliano, ma finanziato da Sylvan Adams, un uomo d'affari miliardario autoproclamatosi "ambasciatore di Israele", sionista e amico intimo di Netanyahu, che mira a ripulire l'immagine dello stato genocida in tutto il mondo.

Parlando all'agenzia israeliana Sport 5 (via El País), Adams ha detto che hanno trascorso "giorni estremamente difficili nei Paesi Baschi, una regione nota come bastione di attivisti di estrema sinistra e separatisti che amano protestare".

"Non sono nostri amici, questo è certo. Ricordo loro che negli anni '60 e '70 l'organizzazione clandestina basca ETA ha operato e si è alleata con l'OLP [Organizzazione per la Liberazione della Palestina]. Non siamo rimasti sorpresi da questa accoglienza ostile, ma anche così, non ho mai visto una tale dose di odio", e ha aggiunto che non cambieranno il nome della loro squadra per rimuovere il nome Israele la prossima stagione, nonostante le voci: "non correremo mai senza la parola di Israele nel nostro nome".

Gli organizzatori della Vuelta hanno chiesto alla squadra il loro ritiro, ma sostengono di non poter espellere legalmente una squadra senza conseguenze dall'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) il cui presidente, secondo Adams, ha un "sostegno schiacciante" alla squadra israeliana. Il direttore della squadra, che è spagnolo, ha detto che la loro squadra è apolitica (il che si scontra con il veemente nazionalismo di Adam) e che non abbandoneranno la gara perché sarebbe un pericoloso precedente.