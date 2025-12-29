Netanyahu si reca in Florida per incontrare Trump

HQ

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sta recando negli Stati Uniti per incontrare il presidente Donald Trump a Mar-a-Lago, in una visita sottolineata dai timori di nuove azioni militari israeliane nella regione. Il viaggio arriva mentre Washington è sempre più preoccupata per il fragile cessate il fuoco di Gaza stabilito in ottobre.

La visita di Netanyahu, la sua quinta a vedere Trump quest'anno, si concentrerà sull'attuazione della seconda fase di un piano in 20 punti guidato dagli Stati Uniti per Gaza. Sebbene la fase iniziale si sia conclusa con il riposizionamento delle forze israeliane e il rilascio della maggior parte degli ostaggi da parte di Hamas, le dispute sulle violazioni del cessate il fuoco e sul controllo di Gaza continuano a ostacolare i progressi.

Israele potrebbe anche insistere per misure contro il programma missilistico iraniano e gli sforzi per disarmare Hezbollah in Libano. Entrambe le questioni sono sensibili, poiché qualsiasi operazione israeliana potrebbe destabilizzare il più ampio Medio Oriente e complicare le iniziative di pace guidate dagli Stati Uniti.

I funzionari statunitensi sarebbero diventati frustrati per la gestione del cessate il fuoco da parte di Netanyahu, avvertendo che i ritardi nell'attuazione della prossima fase potrebbero compromettere la stabilità regionale. Per Netanyahu, una stretta coordinazione con Trump serve anche a obiettivi politici interni in vista delle prossime elezioni, rafforzando il suo sostegno tra gli elettori allineati con il presidente.