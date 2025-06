Netanyahu vede nuove prospettive di pace sulla scia del conflitto israelo-iraniano

HQ

Le ultime notizie su Israele, Iran e Palestina . Giovedì, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che i recenti guadagni di Israele nel conflitto con l'Iran potrebbero aprire la porta a un più ampio progresso diplomatico nella regione.



"Questa vittoria rappresenta un'opportunità per un drammatico ampliamento degli accordi di pace. Stiamo lavorando su questo con entusiasmo. Accanto alla liberazione degli ostaggi e alla sconfitta di Hamas, c'è una finestra di opportunità che non deve essere persa. Non possiamo sprecare un solo giorno".



Parlando dopo il cessate il fuoco, ha sottolineato l'urgenza di consolidare gli accordi di pace, suggerendo un rinnovato slancio nei colloqui con le nazioni arabe. I rapporti suggeriscono una potenziale espansione degli Accordi di Abramo, anche se non sono state fatte conferme ufficiali.