Netanyahu visita il kibbutz per la prima volta: "Sento un impegno profondo" Il leader israeliano incontra i residenti colpiti durante i piani per i colloqui per il cessate il fuoco negli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Giovedì, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto la sua prima visita in quasi due anni a un kibbutz gravemente colpito da un attacco militante vicino al confine di Gaza. Un kibbutz è un tipo di comunità collettiva in Israele che era tradizionalmente basata sull'agricoltura. Ha avuto origine all'inizio del XX secolo come un esperimento socialista e sionista, in cui i membri condividevano la proprietà della proprietà, lavoravano insieme e vivevano in comune. "Sento un impegno profondo. Prima di tutto per garantire il ritorno di tutti i nostri ostaggi, di tutti. Ci sono ancora 20 che sono vivi e ci sono anche quelli che sono morti, e li riporteremo tutti indietro", ha detto giovedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Di fronte a un misto di proteste e abbracci, si è impegnato a garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e a sostenere gli sforzi di ricostruzione. In vista delle cruciali discussioni per il cessate il fuoco con i funzionari statunitensi, Netanyahu ha sottolineato l'urgenza di agire e la speranza di ripristinare la normalità. ASHKELON - 10 APRILE 2010: Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il Capo di Stato Maggiore Benny Gantz e il comandante dell'aeronautica parlano accanto al sistema di difesa missilistica Iron Dome // Shutterstock