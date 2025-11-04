NetEase chiude lo studio a soli due anni dalla sua apertura

HQ

NetEase sta chiudendo Fantastic Pixel Castle, a soli due anni dall'apertura dello studio. Fantastic Pixel Castle chiuderà i battenti il 17 novembre 2025 e sembra che l'intero staff sarà licenziato.

Secondo il capo dello studio Greg Street su LinkedIn (tramite Insider Gaming), anche se c'è ancora la possibilità di ottenere finanziamenti per il gioco dello studio e gli piacerebbe realizzarlo, la priorità in questo momento è garantire che il maggior numero possibile di persone dallo studio atterri in piedi.

"Alle dozzine di persone che ci hanno contattato cercando di aiutarci a raccogliere capitali, o attraverso presentazioni a persone che potrebbero, mi umiliate. C'è ancora una possibilità che uno di loro funzioni, e in realtà ne basta solo uno", ha scritto Street. "Ai nostri sostenitori di NetEase, grazie per aver dato una possibilità a noi. Per il nostro team, apprezzo che siate venuti con me in questo viaggio e speriamo di poter continuare a lavorare insieme".

Questo arriva settimane dopo che NetEase ha ritirato i suoi finanziamenti da Fantastic Pixel Castle. Mentre si nota che NetEase è stato di supporto nel tentativo di trovare allo studio un editore diverso, sembra che le porte dell'otturatore siano troppo vicine alla chiusura perché possa tornare.