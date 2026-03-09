NetEase riduce il gaming, elimina i finanziamenti allo studio Gang of Dragon

HQ

NetEase Games, l'editore dietro Fragpunk, Where Winds Meet e, naturalmente, il mega successo Marvel Rivals, sta cercando di ridurre la sua operatività complessiva. Come parte di ciò, decine di milioni di dollari sono stati tagliati da Nagoshi Studio, lo sviluppatore del prossimo gioco d'azione e crimine Gang of Dragon.

Secondo Bloomberg, ciò è avvenuto dopo che NetEase ha scoperto che lo sviluppatore avrebbe avuto bisogno di altri 44 milioni di dollari per completare il progetto. Nagoshi Studio non rinuncia a dare vita a Gang of Dragon, ma finora è stata sfortunata a trovare un altro sponsor per finanziare il gioco.

Rivelato mesi fa, ai Game Awards, Gang of Dragon ha subito attirato l'attenzione dei fan di Yakuza, poiché sembrava destinato a regalarci un'altra grande quantità di azione esplosiva nel cuore di Tokyo. Con Ma Dong-seok nel ruolo principale, sembrava che il gioco avrebbe potuto trovare un pubblico. Purtroppo, dovrà trovare un altro editore e sponsor prima di poter pensare a qualcosa come le vendite.