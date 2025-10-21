Netflix acquista i diritti di Settlers of Catan
Il colosso dello streaming ha deciso di produrre sia un film che una serie TV basati sul gioco da tavolo
Con una delle mosse forse più strane e sorprendenti dell'anno, Netflix ha acquisito i diritti per produrre sia un film che una serie TV basati sul popolare gioco da tavolo Settlers of Catan. Dove costruisci la tua civiltà attraverso il commercio, gli intrighi e un po' di fortuna, con una rete di strade, paesi e città in continua espansione.
Non proprio la materia di cui sono fatti i film, poiché questa esperienza molto meccanica ora ha bisogno di essere trasformata in qualcosa di più narrativo. Ma ehi, questa non è certo la prima volta che un gioco da tavolo viene trasformato in un grande blockbuster. Tutti ricordiamo Battleship, giusto? Il costoso tacchino di un film di Hasbro che è affondato abbastanza rapidamente, ma almeno ci hanno provato.
Finora non sono stati menzionati sceneggiatori, registi o attori da inserire nel progetto. E non possiamo che augurare buona fortuna a Netflix, incrociare le dita e sperare per il meglio. Chissà, potrebbero sorprenderci. E almeno i detentori dei diritti del gioco da tavolo, Asmodee, sembrano essere felici. E un portavoce della società lo ha detto in una dichiarazione.
"Milioni di persone hanno apprezzato Catan da quando è stato creato e per molti rimane una porta d'accesso ai moderni giochi da tavolo. Sono entusiasta di vedere il gioco espandersi a un pubblico più ampio che scoprirà la ricchezza del suo universo. Lo trovo entusiasmante per il futuro del marchio".
Che ne pensi? Settlers of Catan si tradurrà bene sul grande schermo?