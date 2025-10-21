Netflix acquista i diritti di Settlers of Catan

HQ

Con una delle mosse forse più strane e sorprendenti dell'anno, Netflix ha acquisito i diritti per produrre sia un film che una serie TV basati sul popolare gioco da tavolo Settlers of Catan. Dove costruisci la tua civiltà attraverso il commercio, gli intrighi e un po' di fortuna, con una rete di strade, paesi e città in continua espansione.

Non proprio la materia di cui sono fatti i film, poiché questa esperienza molto meccanica ora ha bisogno di essere trasformata in qualcosa di più narrativo. Ma ehi, questa non è certo la prima volta che un gioco da tavolo viene trasformato in un grande blockbuster. Tutti ricordiamo Battleship, giusto? Il costoso tacchino di un film di Hasbro che è affondato abbastanza rapidamente, ma almeno ci hanno provato.

Finora non sono stati menzionati sceneggiatori, registi o attori da inserire nel progetto. E non possiamo che augurare buona fortuna a Netflix, incrociare le dita e sperare per il meglio. Chissà, potrebbero sorprenderci. E almeno i detentori dei diritti del gioco da tavolo, Asmodee, sembrano essere felici. E un portavoce della società lo ha detto in una dichiarazione.

"Milioni di persone hanno apprezzato Catan da quando è stato creato e per molti rimane una porta d'accesso ai moderni giochi da tavolo. Sono entusiasta di vedere il gioco espandersi a un pubblico più ampio che scoprirà la ricchezza del suo universo. Lo trovo entusiasmante per il futuro del marchio".

Che ne pensi? Settlers of Catan si tradurrà bene sul grande schermo?