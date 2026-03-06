Netflix acquista uno studio di realizzazione AI fondato dall'attore Ben Affleck

HQ

Sebbene ci siano molti registi che non vogliono l'IA entro un raggio di 30 metri da nessuna delle loro creazioni, alcuni sono curiosi di vedere come questa tecnologia possa aiutarli a realizzare film. La nuova start-up di Ben Affleck, InterPositive, vuole realizzare alcuni di questi strumenti e metterli in contatto con i registi.

Netflix sembra pensare che sia una buona idea, dato che hanno acquistato la start-up. In quella che Variety definisce un'acquisizione rara, l'intero team di InterPositive sarà inserito sotto l'ombrello di Netflix, con Affleck che fungerà da senior advisor per fornire indicazioni allo streamer.

Attualmente, il piano è tenere la tecnologia di InterPositive fuori dal mercato, permettendo ai team creativi di Netflix di utilizzarla internamente. I termini e i dati coinvolti nell'acquisizione non sono stati resi noti. Questo arriva poche settimane dopo che l'accordo con Netflix e Warner Bros. è andato male, e solo una settimana dopo che è stato ufficialmente confermato che Paramount avrebbe invece effettuato il storico buyout mediatico.

"Nel 2022, ho passato molto tempo a osservare l'ascesa iniziale dell'IA in produzione," Affleck ha dichiarato in una dichiarazione. "Come regista, ho capito come questi modelli non riuscissero a farcela. Affinché gli artisti possano applicare questi strumenti nel raccontare le storie a cui dedichiamo la nostra vita, devono essere costruiti appositamente per rappresentare e proteggere tutte le qualità che rendono una grande storia: le sfumature del cinema, le sfide prevedibili — e imprevedibili — degli ambienti di produzione, la distorsione di una lente o il modo in cui la luce cambia forma su una scena."

"Dobbiamo anche preservare ciò che rende la narrazione umana, cioè il giudizio. Quel tipo che richiede decenni per costruirsi, esperienza da affinare e che solo le persone possono avere. Sapevo di avere una responsabilità verso i miei colleghi e il nostro settore, proteggere il potere della creatività umana e le persone che la sostengono," ha proseguito.