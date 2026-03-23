Netflix adatterà il fumetto poliziesco di supereroi per adulti Powers in serie animata

Powers, il fumetto di successo di Brian Michael Bendis e Michael Avon Oeming, avrà una propria serie sviluppata da Netflix, in collaborazione con Dark Horse Comics, dove Powers è attualmente pubblicata.

Secondo The Hollywood Reporter, Powers vede Keith Goldberg e Chris Tongue di Dark Horse Entertainment come produttori esecutivi. Bendis e Oeming sono coinvolti nello show, con il primo che scrive il pilot e il secondo che si occupa dello sviluppo visivo. Non c'è alcun regista, attori o data di uscita assegnata al progetto al momento della scrittura.

In parte serie di supereroi, in parte procedurale criminale, Powers segue una coppia di detective mentre si ritrovano a indagare su crimini che coinvolgono superpoteri. I fumetti sono iniziati nei primi anni 2000 e sono già stati adattati in passato, per una serie live-action proveniente proprio dal PlayStation Network.

Con serie come Invincible e The Boys Presents: Diabolic, mostrare che l'animazione di supereroi per adulti può funzionare ed essere incredibilmente popolare, sembra che questo adattamento possa andare molto meglio Powers. La domanda è sicuramente presente.