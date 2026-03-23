Netflix adatterà il fumetto poliziesco di supereroi per adulti Powers in serie animata
Se cerchi qualcosa che sostituisca The Boys dopo quest'anno, questo show potrebbe essere quello giusto.
Powers, il fumetto di successo di Brian Michael Bendis e Michael Avon Oeming, avrà una propria serie sviluppata da Netflix, in collaborazione con Dark Horse Comics, dove Powers è attualmente pubblicata.
Secondo The Hollywood Reporter, Powers vede Keith Goldberg e Chris Tongue di Dark Horse Entertainment come produttori esecutivi. Bendis e Oeming sono coinvolti nello show, con il primo che scrive il pilot e il secondo che si occupa dello sviluppo visivo. Non c'è alcun regista, attori o data di uscita assegnata al progetto al momento della scrittura.
In parte serie di supereroi, in parte procedurale criminale, Powers segue una coppia di detective mentre si ritrovano a indagare su crimini che coinvolgono superpoteri. I fumetti sono iniziati nei primi anni 2000 e sono già stati adattati in passato, per una serie live-action proveniente proprio dal PlayStation Network.
Con serie come Invincible e The Boys Presents: Diabolic, mostrare che l'animazione di supereroi per adulti può funzionare ed essere incredibilmente popolare, sembra che questo adattamento possa andare molto meglio Powers. La domanda è sicuramente presente.