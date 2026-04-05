Netflix affronta una reazione negativa in Italia mentre il tribunale dichiara illegale l'aumento dei prezzi

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Molti abbonati in Italia ora riceveranno un rimborso sostanziale da Netflix. Un tribunale ha stabilito che diversi aumenti di prezzo dell'azienda tra il 2017 e il 2024 erano illegali. Questo potrebbe comportare rimborsi fino a 500 euro per utente.

Il motivo? Si ritiene che Netflix abbia aumentato i prezzi senza giustificare chiaramente il motivo nei suoi termini di servizio. E questo è un grande no secondo la legge italiana sui consumatori. La corte sostiene che i termini hanno dato a Netflix carta bianca per modificare i prezzi senza trasparenza, il che è quindi considerato direttamente ingiusto.

"Per il piano premium, gli aumenti illegittimos applicati nel 2017, 2019, 2021 e 2024 ammontano attualmente a un totale di €8 al mese, mentre per il piano standard gli aumenti ammontano attualmente a un totale di €4 al mese. Un cliente premium che ha pagato Netflix ininterrottamente dal 2017 ad oggi ha diritto a un rimborso di circa 500 €, mentre un cliente standard ha diritto a un rimborso di circa 250 euro. Gli aumenti illeciti influenzano anche il piano di base, che ha visto un aumento di 2 euro nell'ottobre 2024"

Il risultato è che gli abbonati di lunga data, specialmente quelli della fascia Premium, possono aspettarsi un rimborso fino a 500 euro. E non si ferma qui, perché Netflix deve anche abbassare i prezzi attuali. Il colosso dello streaming non è esattamente entusiasta di questo e ha già annunciato l'intenzione di fare ricorso contro la decisione.

Procedimenti legali simili hanno iniziato a emergere anche in altri paesi europei, quindi questo potrebbe essere l'inizio di qualcosa di più grande e un effetto domino per l'intera industria dello streaming.

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