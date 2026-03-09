Netflix annuncia il co-main event per il card Ronda Rousey vs. Gina Carano

HQ

Netflix ha annunciato un nuovo incontro che precederà l'attesissimo incontro tra Gina Carano e Ronda Rousey, il primo incontro MMA mai trasmesso sulla piattaforma di streaming, e la prima volta che queste due leggende dello sport, che non si sono mai incontrate, si affrontano, tornando dopo dieci o diciassette anni.

L'evento del 16 maggio a Los Angeles includerà un incontro tra Francis Ngannou e Philipe Lins come co-main event, con il ritorno di due combattenti veterani dopo quasi due anni.

Ngannou, 39enne con doppia cittadinanza camerunese e francese, ha combattuto in UFC per l'ultima volta nell'ottobre 2024, sconfiggendo Renan Ferreira al primo round, ma ha perso contro Anthony Joshua in un incontro di boxe nel marzo 2024. È noto per il suo potente pugno, che lo ha aiutato a ottenere sette dei suoi 14 incontri UFC per KO in meno di due minuti.

Lins, brasiliano di 40 anni, ha combattuto per l'ultima volta contro Ion Cutelaba nel marzo 2024, con un record di 18 vittorie, 9 KO e 5 sconfitte.

Ngannou è attualmente fuori contratto con la UFC, ma questo incontro è stato organizzato dall'MVP (Most Valuable Promotions) della compagnia di pugilato di Jake Paul, anch'essa il loro primo incontro di MMA. Sei entusiasta per gli incontri tra Gina Carano e Ronda Rousey, e per Francis Ngannou contro Philipe Lins il 16 maggio su Netflix?