Netflix annuncia il prossimo grande evento di boxe con Jake Paul il 14 novembre

Netflix ha annunciato quale sarà il loro prossimo evento di boxe: Jake Paul tornerà sul ring per combattere contro un campione del mondo dei pesi leggeri WBA in carica, Gervonta Davis. Sarà un combattimento di esibizione, data la differenza di peso tra i due: Paul pesa 200 libbre, un cruiserweight, mentre Davis pesa 135 libbre.

Netflix lo definisce "il culmine di quattro anni di chiamate e una rivalità in fermento tra Paul e Davis", descritto come uno dei pugili più temuti al mondo e ampiamente considerato come il Mike Tyson della sua generazione. È anche una lotta tra "i pugili preferiti della Gen Alpha (Paul) e della Gen Z (Davis), con Davis ancora imbattuto (30-0-1, 28 KO).

Sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo il 14 novembre e si terrà alla State Farm Arena di Atlanta. Sarà l'ultimo di una serie di combattimenti con Paul come combattente (contro Mike Tyson l'anno scorso) o promoter (Katie Taylor contro Amanda Serrano).

Tuttavia, la scelta di combattere contro Paul potrebbe avere gravi conseguenze per Davis, poiché WBA potrebbe privare il suo titolo mondiale, secondo Talk Sport. Dopo l'incontro tra Davis e Lamont Roach, che si è concluso con polemiche poiché molti ritengono che l'arbitro lo abbia "derubato" di un knocdown, che avrebbe portato alla vittoria di Roach, la WBA ha ordinato una rivincita. Ma Davis lo ritardò e in seguito lo rifiutò, scegliendo di combattere contro Paul.

