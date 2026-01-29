Netflix annuncia il ritorno per Tyson Fury l'11 aprile contro Arslanbek Makhmudov

HQ

Tyson Fury ha finalmente annunciato il suo prossimo rivale, dopo aver dichiarato che sarebbe tornato a boxare nel 2026, un altro di una serie di ritiri e ritorni per il pugile britannico di 37 anni, che aveva un record professionistico perfetto di 34 vittorie, 24 per KO fino agli ultimi due incontri, due sconfitte consecutive contro Oleksandr Usyk nel 2023 e 2024. Tyson Fury affronterà Arslanbek Makhmudov ad aprile.

Arslanbek Makhmudov, pugile russo dei pesi massimi di 36 anni con un record di 21-2, ha conquistato diversi titoli regionali, incluso il titolo intercontinentale WBA due volte nel 2023 e nel 2025.

L'incontro, promosso da The Ring Magazine, andrà in onda in esclusiva su Netflix in tutto il mondo l'11 aprile e si svolgerà da qualche parte nel Regno Unito. Sarà il primo incontro di Fury su suolo britannico dal dicembre 2022, in difesa del suo titolo WBC contro Derek Chisora.

Come nel caso di Fury, le due sconfitte da professionista di Makhmudov sono avvenute di recente, nell'agosto 2024 contro Guido Vianello e nel dicembre 2023 contro Agit Kabayel, entrambe per KO tecnico.