Netflix annuncia il terzo incontro nell'evento Gina Carano vs. Ronday Rousey a maggio

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Netflix continua ad annunciare nuovi combattenti per la sua prima trasmissione MMA, che è anche il primo evento MMA promosso dall'MVP, il promotore di pugilato di Jake Paul. Naturalmente, il titolo di scena sarà il primo incontro di sempre tra due leggende delle arti marziali miste che non si sono mai incontrate, Gina Carano e Ronda Rousey, entrambe arrivate dopo una lunga pausa nella loro carriera.

Il co-main event è stato annunciato come Francis Ngannou contro Philipe Lins, e oggi è stato confermato un terzo incontro, tra Nate Díaz e Mike Perry, che si terrà prima del Carano vs. Rousey il 16 maggio a Los Angeles.

Diaz, 40 anni, è particolarmente ricordato per la sua rivalità con Conor McGregor, la più grande nella storia delle MMA in termini di spettatori, ma ha lasciato l'UFC nel 2022 ed è da allora free agent, provando anche altre discipline come la boxe (dove ha combattuto contro Jake Paul). Perry ha lasciato l'UFC nel 2021.

Secondo Lowkickmma, nel 2022 sono iniziate voci di una rissa tra Perry e Diaz, con Perry che ha chiesto pubblicamente a Diaz di combattere. Sono due delle figure più rinomate delle MMA, e ora finalmente avranno la possibilità di combattere alle spalle della UFC, osservando come Jake Paul e Netflix stanno "rubando" alcune leggende dell'UFC per uno degli eventi di combattimento più attesi dell'anno. "Nate Diaz è il vero BMF, e Mike Perry è il Re della Violenza — questa sarà una guerra dalla prima conferenza stampa fino alla fine, quando uno di loro alzerà la mano", ha detto Nakisa Bidarian, CEO MVP.

Sei entusiasta per l'evento MMA su Netflix il 16 maggio con Nate Diaz e Jake Perry, Francis Ngannou contro Philipe Lins e Gina Carano contro Ronda Rousey?