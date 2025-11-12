Netflix annuncia la nuova serie di animazione per adulti del veterano di Cartoon Network George Gendi

I fan dell'animazione e delle commedie per adulti saranno probabilmente interessati a sapere che Netflix amplierà presto la sua già piuttosto ampia collezione di progetti in questo segmento. La piattaforma di streaming ha annunciato una nuova serie di George Gendi (di The Amazing World of Gumball e Apple & Orange fama su Cartoon Network ), con questa che è una sitcom sul posto di lavoro che è considerata come Living the Dream.

La sinossi dello show spiega cosa servirà: "I migliori amici Des e Ray sono una coppia di ragazzi davvero fantastici di Londra che avrebbero dovuto sfondare ormai, ma non l'hanno fatto, ma potrebbero comunque farlo. Invece sono bloccati in un'azienda del tipo "salveremo il pianeta" chiamata Ecofood, che fa "social media" per pochissimi soldi. Ora devono affrontare imbarazzanti storie d'amore sul posto di lavoro, errori delle risorse umane, direttive dell'ufficio di Los Angeles e la disapprovazione del padre di Ray. Potrebbe essere peggio, ma potrebbe essere molto, molto meglio".

Lo spettacolo è stato creato, scritto e presenta il lavoro vocale di Gendi, ma il cast più ampio include anche Javone Prince, Julia Davis, Ali Shahalom, Tom Stourton, Ellie White, Ambika Mod, Lisa Gilroy, Chris Diamantaopoulos, Stavros Halkias, Kevin Eldon, Doon Mackichan, Charles Dale e David Dawson.

In totale, possiamo aspettarci otto episodi di 25 minuti dalla prima stagione dello show e, per quanto riguarda la data della prima, questa non è ancora menzionata. Tuttavia, abbiamo una prima immagine teaser per la serie, che potete vedere qui sotto.