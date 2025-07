Netflix annuncia l'adattamento live action di Solo Leveling

Attenzione, amanti dell'adattamento, perché Netflix ha appena annunciato una vera bomba per i fan degli anime. Solo Leveling, la web novel sudcoreana che è stata poi trasformata in un anime prodotto in Giappone, sarà adattata con attori reali in una serie per Netflix.

È stato l'account del gigante dello streaming a dare la notizia e ad annunciare anche che l'attore e modello Byeon Woo-seok sarà incaricato di dare vita al protagonista Sung Jin-woo.

Solo Leveling si svolge in un mondo in cui si aprono le porte di altri universi e creature fantastiche attaccano gli umani. Ma l'umanità ha anche modi per contrattaccare, e alcuni umani sono chiamati Cacciatori, poiché hanno poteri magici e sono classificati in base ai ranghi e alle corporazioni. Sung Jin-woo è un Cacciatore di livello F (il più basso del mondo) che dopo aver subito la morte ritorna con uno strano potere: è l'unico che può elevare il suo grado di Cacciatore da peggior Cacciatore a Cacciatore più potente della Terra. Tutto questo accade mentre, a poco a poco, Sung Jin-woo scopre l'origine dei portali verso altri mondi e il loro rapporto con i suoi poteri.

Per ora non c'è una data di uscita, ma speriamo di saperne di più sul live action di Solo Leveling molto presto.