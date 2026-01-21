Netflix annuncia una nuova collaborazione con Jujutsu Kaisen, Attack on Titan e lo studio Mappa di Chainsaw Man

Mappa - lo studio anime dietro due delle serie più importanti di oggi - ha annunciato una nuova partnership strategica con Netflix. Lo studio Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man lavorerà insieme al titanico streamer su nuovi anime, e trasmetterà in streaming diversi progetti in uscita esclusivamente su Netflix.

La partnership è stata annunciata tramite il sito di Netflix, dove ci è stato detto che più della metà degli abbonati Netflix apprezza gli anime tramite il servizio di streaming. Anche la spettazione degli anime è triplicata negli ultimi cinque anni. I nuovi titoli di Mappa debutteranno contemporaneamente in tutto il mondo su Netflix (il che significa che potremmo finalmente avere JJK Stagione 2 su Netflix UK, vero?). Inoltre, sono in produzione diversi nuovi progetti, che arriveranno su Netflix una volta completati.

"Abbiamo lavorato con Netflix su vari progetti in passato, ma questa partnership ampliata si basa sulla convinzione fondamentale di MAPPA di essere uno studio indipendente — sia dal punto di vista creativo che commerciale", ha dichiarato Manabu Otsuka, CEO e presidente di Mapa. "Gli studi di animazione giapponesi devono guidare proattivamente ogni fase, dalla comprensione delle esigenze del pubblico globale e allo sviluppo di progetti, fino al raggiungimento degli spettatori ed espandere le attività correlate. MAPPA si impegna ad approfondire la nostra collaborazione con Netflix, puntando a una partnership vantaggiosa e a lungo termine."

Kaata Sakamoto, vicepresidente dei contenuti di Netflix - Giappone, ha aggiunto: "MAPPA è uno studio straordinario che ha costantemente affrontato sfide audaci e raggiunto forme di espressione senza precedenti. Da Netflix apprezziamo anche la passione e la dedizione dei creatori. Combinando l'approccio unico di MAPPA alla produzione di anime con la portata globale di Netflix — e il coraggio di correre rischi, essenziale per creare contenuti coinvolgenti — speriamo di ampliare ulteriormente le possibilità dell'anime. Siamo pienamente impegnati a offrire nuove opere ed entusiasmo ai fan di tutto il mondo."

La coppia collaborerà anche sul merchandising, con Netflix che probabilmente si assicurerà che qualsiasi merchandising prodotto per il popolare anime di Mappa arrivi in tutto il mondo.