Netflix avrebbe potuto trasmettere UFC... Ma ecco perché non è stato così

Quando l'UFC ha iniziato a negoziare il suo nuovo accordo di trasmissione, molti si aspettavano che Netflix fosse il favorito. Dopotutto, il gigante dello streaming aveva già firmato un enorme accordo decennale da 5 miliardi di dollari per il Monday Night Raw della WWE, e sia l'UFC che la WWE operano sotto la stessa società madre, TKO Group Holdings.

Eppure l'accordo che alla fine è arrivato è stato con la Paramount CBS: uno sbalorditivo accordo da 7,7 miliardi di dollari che copre tutti gli eventi UFC per i prossimi sette anni. Mentre le dimensioni dell'accordo hanno scioccato l'industria, il presidente e COO di TKO Mark Shapiro ha ora rivelato perché Netflix alla fine ha abbandonato l'UFC.

Il motivo principale? Volume. Netflix, spiega Shapiro ora sul podcast The Varsity, era interessato solo agli eventi UFC di punta (i pay-per-view numerati) e non aveva alcun interesse a portare l'intera lista di spettacoli Fight Night della promozione.

"C'è stato un momento di delusione", ha detto Shapiro. "Ci stavamo avvicinando molto a Netflix, francamente. Hanno sostenuto il fatto che non volevano il volume... Erano alla ricerca di grandi eventi. Potresti darci un pay-per-view, pagheremo un premio, ma non vogliamo portare le altre 30 Fight Nights".

Milwaukee, Wisconsin - 18 luglio 2024: Dana White, CEO di Ultimate Fighting Championship alla Convention nazionale repubblicana. // Shutterstock

Netflix si è tuffato solo di recente nello sport in diretta e la sua strategia si concentra su eventi singolari e di alto profilo piuttosto che sulla copertura di tutta la stagione. Questo approccio ha funzionato per lo streamer con eventi come la card Jake Paul vs. Mike Tyson e partite NFL limitate. I regolari eventi mensili dell'UFC, tuttavia, non si adattavano a quel modello.

Shapiro ha aggiunto che mentre l'UFC era aperta a dividere i suoi diritti di trasmissione tra più partner, non è mai stato l'ideale. La proposta di Paramount di prendere l'intero portafoglio di eventi UFC (incluso Fight Nights) ha offerto sia scala che promozione su CBS e Paramount+, rendendolo la soluzione migliore.

"Quando la CBS/Paramount è venuta a bussare dicendo che avrebbero suonato su tutto... quella visione era troppo bella per lasciarsela sfuggire", ha detto Shapiro. Per i fan, l'accordo della Paramount prevede anche il vantaggio di rimuovere le tariffe pay-per-view per i principali eventi UFC, rendendolo più accessibile agli spettatori occasionali e potenzialmente riducendo la pirateria.

In breve, Netflix avrebbe potuto trasmettere l'UFC, ma l'attenzione del gigante dello streaming sugli eventi principali si è scontrata con il programma ad alto volume dell'UFC. L'approccio completo di Paramount, d'altra parte, ha soddisfatto tutte le esigenze e si è assicurato l'accordo record da 7,7 miliardi di dollari. Pensa che sia stata la decisione giusta?