Netflix batte i record MMA con il match Rounda Rousey contro Gina Carano

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Netflix ha ottenuto una grande vittoria con il suo primo evento di arti marziali miste sabato 16 maggio, con un incontro tra Ronda Rousey e Gina Carano come evento principale: un incontro atteso da mesi, considerato per decenni uno dei più grandi incontri mai avvenuti nella storia delle MMA... Durò solo 15 secondi.

L'hype da solo è bastato ad attirare milioni di spettatori, molti dei quali forse non conoscevano nemmeno gli altri co-protagonisti, Francis Ngannou, che ha battuto Philipe Lins, e Mike Perry, che ha sconfitto Nate Diaz. È stato riportato che la rissa (avvenuta molto presto domenica mattina in ora europea) ha raggiunto il picco di 17 milioni di spettatori a livello globale su Netflix, infrangendo il precedente record di nove milioni.

Il precedente numero più alto di spettatori per un incontro MMA era stato nel 2011, in UFC on Fox 1: Cain Velasquez vs. Junior Dos Santos, con 8,8 milioni di spettatori; mentre il record per il maggior numero di acquisti in pay-per-view è l'UFC 329 nel 2018, con Khabib Nurmagomedov contro Conor McGregor.