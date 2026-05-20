Netflix batte i record MMA con il match Rounda Rousey contro Gina Carano
Lo scontro di 15 secondi tra Ronda Rousey e Gina Carano fu seguito da 17 milioni di persone.
Netflix ha ottenuto una grande vittoria con il suo primo evento di arti marziali miste sabato 16 maggio, con un incontro tra Ronda Rousey e Gina Carano come evento principale: un incontro atteso da mesi, considerato per decenni uno dei più grandi incontri mai avvenuti nella storia delle MMA... Durò solo 15 secondi.
L'hype da solo è bastato ad attirare milioni di spettatori, molti dei quali forse non conoscevano nemmeno gli altri co-protagonisti, Francis Ngannou, che ha battuto Philipe Lins, e Mike Perry, che ha sconfitto Nate Diaz. È stato riportato che la rissa (avvenuta molto presto domenica mattina in ora europea) ha raggiunto il picco di 17 milioni di spettatori a livello globale su Netflix, infrangendo il precedente record di nove milioni.
Il precedente numero più alto di spettatori per un incontro MMA era stato nel 2011, in UFC on Fox 1: Cain Velasquez vs. Junior Dos Santos, con 8,8 milioni di spettatori; mentre il record per il maggior numero di acquisti in pay-per-view è l'UFC 329 nel 2018, con Khabib Nurmagomedov contro Conor McGregor.