Netflix cancella Boots dopo una stagione

Netflix ha cancellato la serie drammatica sul formare Boots dopo una sola stagione. La serie è stata presentata per la prima volta il 9 ottobre e, anche se non sappiamo quante stagioni avrebbe potuto durare inizialmente, non svilupperà a breve la storia di Cameron Cope e degli altri reclutati dei marines.

La serie era basata su The Pink Marine di Greg Cope White e vedeva Miles Heizer nei panni di Cameron Cope, un adolescente nascosto negli anni '90 che si arruola nei Marines degli Stati Uniti. È affiancato dal suo migliore amico Ray, interpretato da Liam Oh, e la coppia incontra e lega con altri reclutati attraverso le prove e tribolazioni del campo di addestramento.

Secondo Variety, non è stata data una ragione ufficiale per la cancellazione dello show, ma come sappiamo che Netflix si basa solo sul numero di spettatori, è possibile cheBoots semplicemente non sia stato selezionato.