Netflix cancella Fubar

Brutte notizie per tutti i fan di Fubar là fuori: la serie d'azione è ora all'altezza del suo nome, perché quando i numeri di spettatori sono deboli, Netflix, come al solito, tira fuori l'ascia della storia e la cancellazione diventa un dato di fatto. In altre parole, non ci sarà una terza stagione della commedia di spionaggio guidata da Arnold Schwarzenegger, secondo Deadline.

La seconda stagione è stata rilasciata due anni dopo la prima di successo e, nonostante star come Schwarzenegger, Carrie-Anne Moss e Monica Barbaro, la serie è riuscita a salire solo al settimo posto nella Top 10 degli Stati Uniti di Netflix. Agli occhi di Netflix, questo è considerato un fallimento per uno spettacolo che aveva aperto così forte due anni fa. È così che va. Lo spettacolo è ancora disponibile sul servizio di streaming, per coloro che sono dell'umore giusto per vedere Schwarzenegger salvare il mondo e il suo rapporto con la figlia spia.

Ti mancherà Fubar?