Netflix condivide un primo assaggio del suo prossimo speciale commedia drammatica di un'ora

Netflix continua a rafforzare il suo portafoglio con nuovi contenuti. Per ottobre, mentre sarebbe lecito supporre che ci sia un sacco di horror in programma, possiamo anche aspettarci un progetto molto diverso, vale a dire uno speciale comico di un'ora che dà un'idea del Corpo dei Marines degli Stati Uniti negli anni '90.

Conosciuto come Boots, questo progetto è descritto come una "versione irriverente e insolita della storia di formazione" e segue un marine di nome Cameron Cope mentre naviga in un mondo in cui essere gay nell'esercito è un reato illegale. Insieme al suo migliore amico Ray McAffey, si dice che la coppia debba "navigare nelle mine letterali e metaforiche del campo di addestramento, forgiando legami improbabili e scoprendo il loro vero io in un ambiente progettato per spingerli al limite".

Il progetto è considerato spiritoso, pur avendo molto cuore, e riguardando l'amicizia e la resilienza. Arriverà su Netflix già il 9 ottobre e, per quanto riguarda un rapido teaser di ciò che servirà, puoi vedere un primo assaggio qui sotto.