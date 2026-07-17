Netflix conferma che circa 300 dei suoi titoli hanno utilizzato GenAI

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Nel caso vi stesse chiedendo quando l'IA sarebbe stata inserita correttamente nei nostri programmi TV e film, sembra che stiamo già vivendo nell'era dei media della GenAI. Netflix ha confermato che circa 300 dei suoi titoli hanno già utilizzato i "flussi di lavoro GenAI", con l'intenzione di sfruttare ulteriormente questi strumenti per creare serie e film più rapidamente.

Questo è stato rivelato dalla stessa Netflix come parte della lettera agli azionisti del secondo trimestre. Verso la fine del documento, c'è un'intera sezione dedicata alla tecnologia e all'IA. Innanzitutto, Netflix afferma di utilizzare gli LLM per migliorare la scoperta dei titoli per gli utenti, con la ricerca arricchita da una nuova funzionalità di ricerca vocale, potenziata dall'IA.

Poi sentiamo come l'IA viene utilizzata al di fuori dell'app stessa e nella produzione dei titoli Netflix. "Nel 2026, i flussi di lavoro GenAI sono stati utilizzati in circa 300 dei nostri titoli, con la maggiore concentrazione di lavoro in post-produzione. Stiamo sempre più sfruttando questi strumenti per offrire risultati di qualità superiore, più rapidamente e a costi inferiori rispetto ai metodi tradizionali. In alcuni casi, le produzioni avrebbero dovuto omettere inquadrature e sequenze chiave in assenza della tecnologia GenAI," scrive Netflix.

La GenAI viene utilizzata anche in concept art, pre-visualizzazione e scene di battaglia. Oltre all'uso dell'IA per la produzione, la pubblicità è anche un'altra via chiave per la tecnologia di Netflix. "Nel secondo trimestre, abbiamo ampliato i nostri strumenti basati sull'IA lungo l'intero ciclo di vita pubblicitario, dalla pianificazione e produzione creativa alla gestione delle campagne, ottimizzazione e reportistica. Stiamo anche automatizzando sempre più il flusso di lavoro su come gli inserzionisti interagiscono con noi, estendendo l'accesso programmatico agli annunci in pausa e all'inventario live quest'estate," scrive lo streamer.