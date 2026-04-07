Netflix conferma che JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run tornerà in autunno

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Da quando Netflix ha preso in carico la distribuzione di JoJo's Bizarre Adventure con il sesto capitolo, Stone Ocean, i fan hanno fortemente criticato il calendario delle uscite della serie anime. La Parte 6 è uscita a gruppi di mesi di distanza, rendendo incredibilmente difficile appassionarsi di una serie che si fermava a metà mentre Netflix trascinava una stagione di contenuti per oltre un anno. Ora, con Steel Ball Run, i fan sono ancora più spaventati, dopo che la data di uscita del nuovo anime ci ha portato solo un episodio.

Dopo una serie di domande da parte dei fan, Netflix Anime ha pubblicato sui social media quando avremmo visto il ritorno dell'adattamento anime. "La serie è attualmente in produzione e sarà disponibile per tutti. Stiamo pianificando una distribuzione split-cour per tutta la durata degli episodi. Il prossimo cour (2nd STAGE) inizierà a essere disponibile in streaming nell'autunno 2026 su Netflix, con un nuovo episodio rilasciato ogni settimana," scrive Netflix Anime.

"Questo calendario di rilascio fa parte del nostro piano originale e riflette i desideri del comitato di produzione," prosegue. Non sappiamo se l'inizio della seconda fase mostrerà il resto dell'anime, ma considerando che ci sono nove livelli in totale per Steel Ball Run, sembra improbabile che non ci sarà un'altra pausa prima o poi.

Queste pause non sono una novità per Netflix, ma non sono mai così grandi come con JoJo's Bizarre Adventure. Ricevere uno o pochi episodi alla volta, poi aspettare mesi per i successivi sembra solo un tentativo indiretto di torturare i fan che vogliono vedere l'adattamento anime di un manga amato. Non è così profondo, ma è molto strano che uno streamer abbia un programma così disordinato per un solo show.